Roma | il retroscena Mourinho-Karsdorp | “tensione nello spogliatoio”

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 11 novembre 2022) Continuano ad arrivare nuovi aggiornamenti sul momento ditra. La partita del campionato di Serie A tra Sassuolo erischia di portare conseguenze in casa giallorossa, in particolar modo il rapporto tra allenatore e olandese è ai minimi storici. La cessione dell’esterno destro, già a gennaio, è inevitabile. La partita contro i neroverdi si è conclusa sul risultato di 1-1: vantaggio dell’attaccante Abraham, poi il pareggio di Pinamonti. I giallorossi non sono riusciti a riscattare il ko nel derby contro la Lazio. Al termine della partita si è registrato il durissimo attacco dinei confronti di un calciatore. “Un giocatore ha avuto un atteggiamento non professionale e l’ho detto. Lo sforzo della squadra è stata ...