Qatar 2022 | i convocati dell'Arabia Saudita

...Mondialidi calcio: a svelare l'elenco dei 26 prescelti oggi è la Spagna del commissario tecnico Luis Enrique, nel quale fanno più rumore gli assenti che i presenti. Non voleranno incon ...L'appuntamento con l'Atalanta sarà l'ultimo prima della lunga sosta per il Mondiale in, dove gli uomini mercato di Viale della Liberazione lavoreranno soprattutto sui rinnovi di contratto di ...C'è anche Paulo Dybala tra i 26 giocatori convocati dal ct dell'Argentina Lione Scaloni, per i mondiali di Qatar 2022. Diversi gli 'italiani' convocati: oltre al giocatore della Roma ci… Leggi ...A pochi giorni dal gran rifiuto di partecipare ai Mondiali in Qatar con la maglia dell’Australia, Cristian Volpato è stato chiamato per la ...