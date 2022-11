Prestiti | come funziona la cessione del quinto?

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 11 novembre 2022) Ladelè una tipologia di prestito rivolta a lavoratori dipendenti e pensionati che presenta delle caratteristiche molto peculiari. Innanzi tutto si tratta di una forma di credito non finalizzato, ciò vuol dire che chi lo richiede non è tenuto a giustificare l’utilizzo della somma chiesta in prestito. In secondo luogo, non richiede particolari garanzie, ma è sufficiente percepire uno stipendio o la pensione e stipulare un’assicurazione a cui ricorrere in caso di perdita del lavoro o decesso del titolare. Infine, veniamo alla peculiarità che la contraddistingue da tutte le altre forme di prestito: l’ammontare delle rate e i tempi di restituzione della somma non sono stabiliti in modo discrezionale dall’istituto bancario, ma sono espressamente indicati dalla legge. Il rimborso del prestito deve avvenire cedendo ogni mese una quota del ...