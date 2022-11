Monica Setta | avete visto dove abita? Una dimora di gran lusso

(Di venerdì 11 novembre 2022)si distingue per la sua eleganza innata, una caratteristica che si riflette anche nella propria casa:? La conduttrice di Unomattina in famiglia e Generazione Z possiede infatti un appartamento da sogno situato nel facoltoso quartiere Parioli di Roma: ecco le foto. Non c’è dubbio sul fatto chesia … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Affaritaliani.it

...per capire lae l America Articoli più letti Jennifer Aniston e il bikini più iconico che ci sia di Federico Rocca Taranto, neonata morta: aveva dormito nel lettone dei genitori di...Al via 'il Confronto' su Rai Italia, il nuovo programma condotto daPartirà giovedì 3 novembre il nuovo programma politico di, destinato agli italiani nel mondo. Il Confronto è in onda tutte le settimane e intervista due protagonisti della ... Il Confronto, Monica Setta racconta la politica e la finanza su Rai Italia Monica Setta si distingue per la sua eleganza innata, una caratteristica che si riflette anche nella propria casa: avete visto dove abitaFlavio Insinna si racconta ai ragazzi tra sogni carriera e famiglia mentre Lucrezia Lando, ballerina di Ballando con le stelle, 23 anni da Bassano del Grappa, ...