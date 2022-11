Lazio | 1-0 anche al Monza onza onza onza za

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 11 novembre 2022) – Scusate il titolo un po’ scemo ma, quando si vince con un solo gol di vantaggio, e a quattro giorni da un altro favoloso uno a zero, nel derby, come si fa a non esultare saltando al ritmo di un vecchio motivo popolare? Tre punti e raggiunto il Milan al secondo posto, per giunta! Un solo gol di vantaggio, un solo gol in tutta la partita, indica che si è combattuto per novanta minuti, senza mai fermarsi (rallentare un po’, sì, ma come si fa a giocare quattro partite in due settimane senza lasciare sul tappeto erboso un po’ di energia?). E hanno combattuto con la stessa voglia di vincere sia lae sia il, andato in effimero vantaggio per un paio di minuti, fino a quando il Var non ha certificato che il gol di Petagna era stato ottenuto in fuorigioco. Sarri è stato costretto a mandare in ...