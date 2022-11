“Il piacere è tutto mio” | Emma Thompson e la rivincita del sesso

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 11 novembre 2022) Non è mai troppo tardi per imparare. “Ilmio“, commedia diretta da Sophie Hyde esce nelle sale cinematografiche italiane e scardina le regole base di quella che con un filo di vergogna ci è sempre stata propinata come “educazione all’affettività”.e Daryl McCormack non sono di certo una coppia che si conosce sui banchi di scuola, ma i ruoli interpretati sono assimilabili a quelli della studentessa e del professore. La sceneggiatrice Katy Brand si avvale di uno strategico capovolgimenti generazionale per testimoniare come età e conoscenza non sempre vadano di pari passo, sopratquando si parla di esperienze sensoriali. “Ilmio” si presenta come una commedia sul, per rivelarsi poi una profonda ...