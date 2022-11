E adesso chi soccorre l' ambulanza?

Leggi su panorama

(Di venerdì 11 novembre 2022) Si allungano pericolosamente i tempi d’intervento di questi mezzi d’emergenza. Ed è uno dei troppi problemi dell’assistenza sanitaria... Il Pronto soccorso si chiama così non per una questione di efficienza fine a sé stessa ma perché, in molti casi, la velocità dell’intervento decide della vita e della sopravvivenza di colui o colei che ne ha bisogno. Purtroppo i dati non vanno in questa direzione, ma in un allungamento dei tempi dell’intervento e anche in una crescente difficoltà a «collocare» i malati una volta che l’auto, il 118, arriva all’ospedale. È capitato a Roma quest’estate, lo hanno riportato le cronache, che i mezzi bloccati sotto il sole erano 60 in una sola mattinata: 60 ambulanze che non potevano ripartire per altre destinazioni, magari urgenti, semplicemente perché, per la carenza di letti in reparti dove i pazienti avrebbero dovuto essere ...