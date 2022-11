Danilo | il suo rinnovo è il più assurdo della storia bianconera | i dettagli

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 11 novembre 2022) La Juventus vuole rinnovare il contratto di, giocatore ritenuto fondamentale e vero e proprio leader dei bianconeri. In una stagione che la Juventus ha iniziato a sistemare solamente nelle ultime settimane con una serie di vittorie grazie alle quali i bianconeri hanno rialzato la testa; nella prima parte, con una squadra troppo brutta per essere vera (a causa anche dei numerosi infortuni), sono state veramente poche le note positive. Una di queste, però, è stata senza dubbio; il brasiliano ha sempre messo in campo quella voglia e quella cattiveria che devono essere proprie di un giocatore bianconero. Ecco, perché è la società sta pensando aldi contratto. LaPresseGiocatore fondamentale per un discorso di duttilità;, impiegato nella scorsa stagione anche come centrocampista, nasce come ...