Morto per intossicazione a Segrate | scambio di persona | i genitori lo scoprono solo all’obitorio

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 10 novembre 2022) Unodidurato circa 24 ore che non cambia il quadro della tragedia per gli inquirenti, ma fa tutta la differenza del mondo per le rispettive famiglie. Non era di Pietro Caputo, 21 anni, ma del compagno Francesco Mazzacane, 24 anni, il corpo senza vita trovato ieri nell’appartamento al piano terra del Residence Linate di. E di conseguenza, è Caputo il ragazzo tuttora ricoverato all’ospedale Fatebenefratelli in gravissime condizioni seppure stabili per l’da monossido di carbonio che invece non ha lasciato scampo al 24enne.il riconoscimento in obitorio deidi Caputo, arrivati dalla Campania, ha fatto emergere l’equivoco. Una situazione – hanno poi ricostruito i Carabinieri della compagnia di San Donato Milanese – involontariamente ...