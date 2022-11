Lecce-Atalanta | match analysis di un disastro Il turnover estremo | le mosse del Lecce | le contromosse in ritardo

Ilè riuscito a battere in casa l'di Gian Piero Gasperini . 2 - 1 al Via del Mare per i salentini allenati da Marco Baroni , che ha commentato così il risultato ai microfoni di Dazn : "...Dopo il ko nel big match con il Napoli, è arrivata la seconda sconfitta di fila per l', battuta ancora per 2 - 1 al Via del Mare dal. Il tecnico dei bergamaschi, Gian Piero Gasperini , ha analizzato così la sfida ai microfoni di Dazn : "Nel secondo tempo troppa frenesia,...I salentini battono l’Atalanta, la squadra di Inzaghi si impone per 6-1 sul Bologna. Pareggio Roma contro il Sassuolo Giornata di Serie A che ha riservato qualche risultato interessante quella odierna ...Il turno infrasettimanale di A ha proposto la sfida tra il Lecce, invischiato sul fondo della classifica, e l’Atalanta, che nonostante il ko interno subito ad opera del Napoli, continuava ad occupare ...