Le Pen contro il governo francese e quello Meloni | ' Macron non doveva far sbarcare Ocean Viking'

(Di giovedì 10 novembre 2022) Sovranisti e estremisti di destra: per il- Salvini , amici e camerati di Marine Le Pen era la Francia a doversi far carico di una nave. Per Marine Le Pen la Francia non...

Sovranisti e estremisti di destra: per il governo Meloni - Salvini , amici e camerati di Marine Leera la Francia a doversi far carico di una nave francese. Per Marine Lela Francia non doveva accogliere nessuno. Come si vede sono pericolosi per loro e per gli altri. Accogliere la nave umanitaria Ocean Viking è un 'drammatico segnale di lassismo'. È l'opinione di ......53:36 La Francia blinda il confine con l'Italia Tra le misure di ritorsionel'Italia per la ... 2022 - 11 - 10 13:46:59 Marine Le: "Da Macron segno di lassismo" 'Accettando per la prima volta ...Dure critiche dall'opposizione per il presidente francese, reo di aver accettato l'attracco della nave Ong nel porto di Tolone dopo il diniego da parte dell'Italia ...L'accoglienza della Ocean Viking a Tolone scatena la destra francese. Le Pen: "Drammatico segnale di lassismo". Ritrova la voce perfino Zemmour: ...