Juventus | Allegri | «Non una bella partita | ma importante»

(Di giovedì 10 novembre 2022) Massimiliano, allenatore della, ha parlato dopo il match contro il Verona: le dichiarazioni del tecnico Massimilianoha parlato a Sky Sport dopo Verona e Juve. Di seguito le sue parole VITTORIA – «Non è stata una bellissimasotto il piano tecnico ma sapevamo sarebbe successo. Merito ai ragazzi che hanno capito. Poi è vero che potevamo far meglio poi già il fatto di aver capito è un segno. Siamo arrivati dopo un periodo, fortunatamente i cambi ci hanno dato una mano sul piano tecnico. Ai ragazzi devo fare i complimenti, hanno fatto una gara come si doveva». KEAN – «Si metteva sempre male, doveva defilarsi come nel secondo tempo. Lui e Milik hanno fatto bene nella ripresa. A parte alcune mischie e alcuni cross è andata bene. ...

"Ho visto una Juve in crescita nella lettura del match - ha detto l'allenatore bianconerodopo la vittoria sul Verona, la quinta consecutiva in A - . Complimenti alla squadra, ha fatto la gara che doveva fare". Sugli argentini: "Di Maria e Paredes Non si sono tirati indietro, c'è ...AGI - Quinta vittoria di fila senza subire gol per unasempre più lanciata in campionato e capace di fare un grande balzo al terzo posto, in ... che permette alla squadra didi portarsi ...Le parole di Massimiliano Allegri al termine di Hellas Verona-Juventus Dopo la vittoria contro l'Hellas Verona, Massimiliano Allegri ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sport. Grazie ai tr ...Quinta vittoria consecutiva per la Juventus di Massimiliano Allegri che batte anche il Verona grazie alla rete di Kean. Al termine della gara il tecnico bianconero è intervenuto ai microfoni ...