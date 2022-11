Honor 80 Pro+ | fotocamera principale non più da 200MP

Alla fine, tolta la novità della fotocamera con diaframma variabile, non ci troviamo davanti ad un prodotto così diverso da unMagic 4, che offre praticamente le stesse cose, anzi, ha una ...Magic V è stato il primo smartphone pieghevole certificato IMAX Enhanced. Il miglior Xiaomi per foto senza 5G Redmi Note 10, compralo al miglior prezzo da Amazon Marketplace a 213 euro . ...Apprendiamo adesso che uno dei modelli della serie Honor 80 dovrebbe disporre di una fotocamera principale da 160 megapixel. Questo è quanto riportato in rete in queste ore; l’evento di lancio dovrebb ...Pensato per i giovani ed i creatori di contenuti, in che modo Honor 70 è in grado di fare la differenza in campo fotografico