Gruppo Hera acquisisce il 60% di Acr

(Di giovedì 10 novembre 2022) (Adnkronos) - Il, tramite la controllatambiente Servizi Industriali, ha sottoscritto oggi un accordo vincolante per una partnership di lungo termine che prevede l'acquisizione del 60% della società A.C.R. di Reggiani Albertino, una delle maggiori realtà italiane nel settore delle bonifiche, nel trattamento di rifiuti industriali, nel decommissioning di impianti industriali e nei lavori civili legati all'oil&gas, con sede principale a Mirandola (Modena). Nella nuova società confluiranno, inoltre, alcune attività di bonifica e global service in capo ad Hasi. Un'operazione senza precedenti che dà vita al primo operatore nazionale nelle attività di bonifica e global service, con una presenza capillare in tutta la penisola italiana. Ilrafforza così ulteriormente il proprio ...

...d 932 milioni di euro ( - 0,6%) nei primi 9 mesi 2022 e confermato la guidance sull'utile netto 2022 ad almeno 1,13 miliardi di euro. Tra i peggiori in avvio figurano Iveco con - 3,7% ed......d 932 milioni di euro ( - 0,6%) nei primi 9 mesi 2022 e confermato la guidance sull'utile netto 2022 ad almeno 1,13 miliardi di euro. Tra i peggiori in avvio figurano Iveco con - 3,7% ed...(Adnkronos) – Il Gruppo Hera, tramite la controllata Herambiente Servizi Industriali, ha sottoscritto oggi un accordo vincolante per una partnership di lungo termine che prevede l’acquisizione del 60% ...In provincia di Ravenna sono 14 i punti della catena di ristorazione coinvolti nel progetto per la produzione di biocarburanti con gli scarti delle cucine.