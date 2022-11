Gf Vip 7 | Attilio Romita e lo scivolone su Oriana Marzoli che fa infuriare il web Video

Leggi su isaechia

(Di giovedì 10 novembre 2022)è passato dall’essere uno dei concorrenti più amati del Grande Fratello Vip 7, a uno di quelli più criticati. Tutto è successo in una manciata di secondi. Durante infatti un momento goliardico tra uomini, il giornalista è caduto in un bruttoparlando e facendo delle considerazioni su una delle new entry,. Sicuramente la sud americana non è passata inosservata quando ha fato il suo ingresso, soprattutto per la sua bellezza. Bellezza che il giornalista ha accolto in un altro modo. Ma con una così ci faresti dei figli? Però illuminatemi, perché io sono veramente di un altro mondo rispetto a questo. A dire la verità quando io guardo negli occhi una ragazza come, penso a una sola cosa: che li si può fare un giretto una schiacciatina, una ...