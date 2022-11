Bronchite | rimedi e cure naturali

(Di giovedì 10 novembre 2022) Cause e sintomi dellaLaè un’affezione che colpisce i bronchi, i condotti che consentono all’aria di raggiungere gli alveoli polmonari dalla trachea. Laacuta è generalmente causata da virus, più raramente da infezioni provocate da batteri, ma può essere anche una conseguenza all’esposizione ad agenti irritanti. Può colpire persone di qualsiasi fascia d’età, quindi anche i bambini, ed è più frequente nei mesi freddi, in autunno e soprattutto in inverno. Quando laha cause virali o batteriche è contagiosa e i suoi sintomi possono durare fino a tre settimane. Lacronica invece colpisce in genere forti fumatori, persone asmatiche o che soffrono di allergie respiratorie, anziani o lavoratori frequentemente esposti a sostanze irritanti. Se l’infiammazione ...

