(Di mercoledì 9 novembre 2022) Con tutto quello che succede voglio segnalare una questione davvero piccola, ma Dio (e il diavolo) sta nei dettagli: i giovani diventano adulti attraverso riti di iniziazione in tutte le culture. I passaggi da una fasevita all’altra sono importanti e vengono riconosciuti tali e onorati. Nella nostra cultura ne sono rimasti pochi: uno sarebbe la, alla fine di un percorso universitario. Si suppone che una facoltà di psicologia dovrebbe essere molto consapevole dell’importanza di un rito che sancisca e celebri questo passaggio. A Pavia, alla conclusionelaurea triennale in psicologia, ho assistito alla nondelle, che peraltro non aveva mai comportato un contatto tra relatore e laureando, su un articolo da commentare e ...

Università, niente discussione della tesi né massimo dei voti: come svilire studenti e professori