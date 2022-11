Totti - Ilary | nuovo colpo di scena | Bernardini De Pace non difenderà più l' ex capitano

" La separazione consensuale portata a buon fine da Bernardini de Pace e Simeone (avvocato diBlasi, ndr) è stata bocciata dall'entourage di(Noemi, il preparatore Scala, il legale Conte, ..., venerdì l'udienza in tribunale Venerdìsi troveranno faccia a faccia davanti al giudice della settima sezione civile del tribunale di Roma, Francesco Frettoni , per ...L'avvocatessa avrebbe rinunciato all'incarico per dissapori con Noemi Bocchi e tutto l'entourage dell'ex capitano. Ma c'è chi dice che sia stato lui a bloccare tutto ...L'11 novembre Francesco Totti sarà nuovamente in tribunale, ma senza il suo avvocato Annamaria Bernardini de Pace. Il motivo Il legale dell'ex Capitano avrebbe trovato un ...