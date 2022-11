Saviano & Co tifano sbarchi | ma poi abbandonano gli immigrati

(Di mercoledì 9 novembre 2022) 00:00 Immigrazione, sta storia dei migranti e delle Png è il segno della nostra ipocrisia intellettuale. 01:25 Oggi leggisulla Stampa che dice che il problema non è l’immigrazione, ma il razzismo. Caro, in tutto il mondo il problema è l’immigrazione. 06:50 Ma questi fenomeni di accoglienti di casa nostra, che sfottono Piantedosi, oggi si occuperanno dei minorenni sbarcati e pronti pronti per le mafie, gli scippi o, secondo loro, andranno tutti al Politecnico? 12:15 Intanto Frontex ieri dice che la Ong incentivano l’immigrazione clandestina. 13:45 Il Corriere ha schierato Stella contro le trivelle, eccallà! 16:29 Nel silenzio generale la Ue ha detto no al tetto del Gas. 17:07 Midterm, leggete Punzi su nicolaporro.it sezione Atlantico vi spega tutta sulla non vittoria rep alle elezioni. 18:35 Ferrara pro Moratti e Conte non vuole il ...

piagnucola. Meloni e Salvini lo querelano perché li definisce "bastardi" e lui sostiene lo facciano per "intimidire uno " magari con più visibilità " per intimidirne cento". Credici anche ...Tra gli ospiti che parteciperanno all'evento Roberto, Aurora Ramazzotti, Brian Williams, Kafkanya, Elio Germano con Folco Terzani, Stephan Vogel. L'appuntamento si articola in due filoni ...Sicuramente tra i fans del nuovo Esecutivo non c’è lo scrittore Roberto Saviano. Già all’indomani della vittoria di Fratelli d’Italia, Saviano aveva iniziato a parlare di un ritorno a politiche ...Martedì prossimo Saviano a giudizio per aver insultato la Meloni. Non chiede scusa ma rincara: "Rifarei tutto". E parte il soccorso rosso in sua difesa ...