Midterm | il Senato in bilico | democratici evitano la catastrofe

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Per ora però non si è materializzata quell'ondata rossa in cui sperava il Grand Old Party e isembrano aver evitato almeno la. Il governatore dem Tony Evers ha sconfitto il ...

Agenzia ANSA

, repubblicani verso la maggioranza alla Camera, ma non c'è lo tsunami rosso. Testa a testa alA CURA DELLA REDAZIONE, AGGIORNAMENTI DI FRANCESCO SEMPRINI E ALBERTO SIMONI 08 Novembre ......i risultati ufficiali delle elezioni dinegli Usa, coi repubblicani che potrebbero conquistare, anche se forse di misura, la Camera, ma non è chiaro se abbiano i voti per strappare il. ... Midterm Usa, i repubblicani verso la conquista della Camera, Senato in bilico Il voto di midterm americano, decisivo per le sorti degli ultimi due anni di amministrazione Biden, porta con sé anche grandi novità. Basta scorrere i nomi dei nuovi eletti per trovare tante ‘prime vo ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...