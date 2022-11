Agenzia ANSA

"E' una lotta per la libertà quella che sta portando avanti il popolo ucraino per difendere la propria nazione da una brutale aggressione". Lo dice il presidente del Consiglio, Giorgia, in un videomessaggio in occasione del Giorno della Libertà, sottolineando che "il rispetto della libertà di ciascun popolo è il fondamento della pace internazionale. La libertà è un valore ...11.48: l'lotta per la libertà "E' una lotta per la libertà quella che sta portando avanti il popolo ucraino per difendere la propria nazione da una brutale aggressione". Lo ha detto la ... Meloni, Ucraina lotta per libertà da brutale aggressione - Ultima Ora Roma, 9 nov (Adnkronos) - "E' lotta per la libertà quella che sta portando avanti il popolo ucraino per difendersi da una brutale aggressione. Così come il rispetto della libertà di ...Milano, 9 nov. (LaPresse) - "È una lotta per la libertà quella che sta portando avanti il popolo ucraino per difendere la propria Nazione da una brutale ...