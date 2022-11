ll Sassuolo ferma la Roma | colpaccio del Lecce contro l’Atalanta

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Gol e spettacolo nelle prime partite di oggi valide per la 14esima giornata del campionato di Serie A. Emozioni nel finale della sfifa tra, si sono sbloccati gli attaccanti. La partita è equilibrata, si registrano occasioni da una parte e dall’altra, ma il match non si sblocca. Nella prima parte meglio il, poi laè uscita alla distanza. Grande occasione per i padroni di casa, Traore calcia su Rui Patricio. Il tecnico Mourinho si gioca la carta Abraham, è proprio l’attaccante a portare in vantaggio i giallorossi con un colpo di testa. Passano appena 5 minuti e Pinamonti pareggia i conti su assist del solito Lauriente. Finisce 1-1, lasale a 26 e ila 16.-Atalanta Grande sorpresa nell’altra partita, il ...

