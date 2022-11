Liliana Segre | ancora minacce dai No Vax | ' Questa volta denuncio'

non ha pace. Ospite del forum nazionale delle donne ebree d'Italia, la senatrice a vita, ha rivelato di aver ricevuto ancora minacce dai No vax , ma questa volta non lascerà correre. La ...Lo ha detto la senatrice a vitaal forum nazionale delle donne ebree d'Italia a Milano.'Per tanto tempo sono stata in silenzio su queste persone che mi insultano, ma adesso lo denuncio. ...Liliana Segre non ha pace. Ospite del forum nazionale delle donne ebree d'Italia, la senatrice a vita, ha rivelato di aver ricevuto ancora minacce dai No vax, ma questa volta non ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...