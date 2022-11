Inizia l’era di Terra Amara su Canale 5 | la soap turca al posto di Una vita

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 9 novembre 2022)di. Non sarà facile prendere il testimone. Unanei suoi sette anni di messa in onda è stata amatissima dal pubblico di5 e molto usata da Mediaset ( ricorderete che proprio come era successo con Il segreto è stata trasmessa anche in prima serata e su Rete 4 quando la rete aveva un’altra anima).prenderà ildal 14 novembre 2022 di Una, che si sta per congedare con la puntata finale in onda sabato. Un addio definitivo perchè in Spagna hanno deciso di non rinnovare la, trovandosi tra l’altro, in questi mesi, in grande difficoltà con gli ascolti nelle fasce occupate dallemancanti....