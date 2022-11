Chi l’ha visto? | stasera si torna sul caso di Erba e su una scomparsa che non convince

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Anche9 novembre ci sarà il consueto appuntamento con Chisu Rai 3 condotto da Federica Sciarelli. Oltre aldi Greta Spreafico,a giugno in una frazione di Rovigo, la conduttrice ci darà nuovi aggiornamenti sullo stranodi Marzia Capezzuti. Ricordiamo che uno degli indagati per la morte della giovane è stato già arrestato, in attesa di una confessione o di prove schiaccianti per procedere alla condanna. Chi?: tutte le anticipazioni sulla puntata del 9 novembre 2022 Il primoche verrà trattato sarà quello di Greta Spreafico, che occuperà gran parte dello spazio della puntata. La donna è originaria della città di, a Como ed è irreperibile dal 4 giugno ...