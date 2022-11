(Di mercoledì 9 novembre 2022)a Petrosino, in provincia di Taranto. Un giovane si èto nell’deie dello zio. Da lui hanno subìto di tutto, per motivi sempre legati ai soldi per acquistare la droga. Dalle prime indiscrezioni trapela che il ragazzo non ha nemmeno 18 anni. Eppure ha terrorizzato tutti coloro che gli erano vicini. Impossibile – anche per i parenti più stretti – tentare una difesa o una reazione. Dalleallefino all’arresto La vicenda ha avuto come finale quello delle manette. I carabinieri di Petrosino, infatti, hanno arrestato il giovane. Deve rispondere alle accuse di maltrattamenti in famiglia, estorsione continuata, lesioni personale. Inoltre, di detenzione ai fini di spaccio di sostanza ...

Secolo d'Italia

Alleerano seguite quindi anche le violenze fisiche, con la giovane che era stata presa a schiaffi in più di un'occasione dal congiunto. Un altro episodio riprovevole si sarebbe verificato ...Leggi ancheai titolari di un lido per non pagare gli ombrelloni: arrestati cinque minorenni Botte e minacce ai genitori, bastonate allo zio: un minorenne si trasforma in un incubo I carabinieri della Stazione di Petrosino ( Trapani) hanno arrestato, in esecuzione di un’ordinanza emessa dal Tribunale per i minorenni di Palermo, un giovane per maltrattamenti in famiglia, estorsio ...I carabinieri della Stazione di Petrosino (Trapani) hanno arrestato, in esecuzione di un’ordinanza emessa dal Tribunale per i minorenni di Palermo, un giovane per maltrattamenti in famiglia, estorsion ...