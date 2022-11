Leggi su glieroidelcalcio

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Gli eventi datati 9Nella storia giallorossa il 9significa l'anniversario dalla nascita di Mario Castellazzi (una stagione nella Capitale) e il compleanno di Houssine Kharja, che per i tifosi della Lupa è ricordato soprattutto per un gol alla Juventus. Esattamente venticinque anni fa Filippo Dal Moro esordiva in Serie A in maglia giallorossa a Bari, ma la partita del San Nicola è ricordata soprattutto per la prima doppietta di Francesco Totti. E la data odierna unisce tre campioni del mondo, considerato che oggi spegne sessanta candeline Sergio Batista, iridato nel 1986 il quale ha festeggiato anche una Libertadores con l'Argentinos Juniors. Due decenni fa, in questa data, si spegneva Eusebio Tejera, il quale festeggiò la conquista della Rimet nel famoso 'Maracanazo'.