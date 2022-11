Troppe plusvalenze artificiali Scintille tra ds ed ex ds Juve

...consapevole di quali cancellazioni possono applicarsi alla tua attività insieme allea ... In giro conricette (strategie) contemporaneamente, vieni sul mercato spettinato, non ...Rispetto al suo predecessore Cherubini avrebbe 'preferito' faresu giocatori adulti e 'non sui giovani che potevano invece essere valorizzati ulteriormente'. Inoltre, l'attuale ds avrebbe ...Nell’ambito delle indagini della Procura di Torino sui bilanci della Juventus è saltato fuori un documento, denominato “Il libro nero di Fabio Paratici”, in possesso del direttore sportivo della socie ...Il ritrovamento del famoso quaderno del ds della Juventus, Federico Cherubini, inguaia la posizione del club bianconero, ma soprattutto dell'ex ds Fabio Paratici, in seno al caso plusvalenze: ...