Treno Circum deragliato | il terrore degli studenti a bordo | «Ci sono fiamme | poteva essere una strage»

(Di martedì 8 novembre 2022) «Ho avuto un?enorme paura quando ho visto che ilstava deformando i binari, più che altro per il fatto che avrebbe potuto urtare quello in sosta e ferire delle...

... nella massima trasparenza come da procedura di sicurezza Ansfisa, cosi come anche quelli del. Pertanto l'incrocio dei dati della infrastruttura e del(una sorta di scatola nera per ...Eav deragliato a Pompei, ennesimo caso di malfunzionamento delle tratte CircumVesuviana con ... Tuttavia resta molto complicato ritenere soddisfacente il trasporto sulle linee della. Occorre ...Un treno della linea Circumvesuviana è deragliato mentre entrava, a bassa velocità, nella stazione di Pompei Santuario (Napoli). E' successo poco prima delle 14 sulla linea Napoli-Pompei-Poggiomarino… ...Così Eav, holding regionale del trasporto pubblico in Campania, in merito al deragliamento di un treno della Circumvesuviana avvenuto oggi pomeriggio a Pompei (Napoli). L’azienda spiega che, rispetto ...