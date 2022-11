Stufa a pellet | c’è questo problema se il vetro si fa nero

Leggi su consumatore

(Di martedì 8 novembre 2022) L’alternativa dellaha dei vantaggi rispetto altre forme di riscaldamento, ma occorre fare attenzione Laa legna è stata per generazioni di italiani la forma di riscaldamento più utlizzata, se non l’unica. Inoltre era possibile usarla anche per cucinare le pietanze sulle sua piatsre arroventate. Nel tempo è stata sostituita da L'articolo proviene da Consumatore.com.