Migranti | lite Foti FdI-Cerno su La7 “Quelli salvati dalla Finanza sono naufraghi | non quelli soccorsi da Ong” “Si sta inventando tutto”

(Di martedì 8 novembre 2022) Scontro rovente a “Tagadà” (La7) tra il deputato di Fratelli d’Italia, Tommaso, e il direttore de L’Identità, Tommaso. La polemica è scatenata dalle parole di Francesco Creazzo, portavoce di SOS Mediterranée: “Queste persone, nel momento in cuiin difficoltà in mare, perdono il loro status legale di migrante o di richiedente asilo ea norma di legge. Noi seguiamo alla lettera la legge del mare: ivannoe vanno portati nel porto vicino più sicuro. Questa è la legge del mare che lo Stato italiano segue, a patto che non si tratti di ong”.gdissente: “Non si può dire che cisolo, perché se facciamo passare questo principio, il problema non si risolve in ...

Il Fatto Quotidiano

La questione, però, rimane ancora spinosa: le Ong non vogliono lasciare il porto, fino a quando il Viminale non concederà il via libera airimasti sulla nave. Ma il governo sembra ...Vedi Anchesulla Humanity, Noury (Amnesty): 'L'Italia rischia una nuova condanna per respingimenti illegali, come nel 2012' Vauro aggiunge: 'Cosa farete Col prossimo decreto facciamo come ... Migranti, lite Donzelli-Vauro a La7. “Ong ciniche e cattive beffano Italia” Alessandra Sardoni con Andrea Delmastro, Piero Fassino, Giancarlo Loquenzi, Maurizio Molinari, Agnese Pini, Sabino Cassese ...Del gruppo fanno parte 10 donne, di cui una incinta, e 9 bambini, alcuni dei quali di meno di 6 anni REGGIO CALABRIA – Sono ormai senza soste gli arrivi di migranti nella Locride e, in particolare, ne ...