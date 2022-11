L’influenza di Lobotka sul Napoli

Leggi su ultimouomo

(Di martedì 8 novembre 2022) Può un fallimento essere meglio di un successo? È quanto capitato al: se con Gattuso in panchina la squadra avesse centrato l’obiettivo Champions League, che era a portata di mano, sfuggito solo per un pareggio all’ultima giornata col Verona, forse oggi non sarebbe insieme al Milan la miglior squadra della Serie A, sia dal punto di vista del campo che della progettualità. Ildi oggi, capace di giocare un calcio fresco e pieno di individualità esaltanti, pianta le sue radici nelle amarezze deldi Gattuso e, in generale, del post-Sarri. Quella partita contro il Verona ha spinto la società a cercare un cambio, prima nell’allenatore e poi, più gradualmente negli ultimi due anni, nella rosa. È arrivato Spalletti e hanno lasciato non solo gli ultimi reduci del ciclo di Sarri – Insigne, Mertens e Koulibaly – ma anche ...