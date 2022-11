Giuseppe Bono | è morto l' ex Ad di Fincantieri | l' imprenditore aveva 78 anni

... Michelangelo Agrusti ha espresso, anche a nome del sistema confindustriale del Friuli Venezia Giulia, il proprio dolore per la scomparsa di, gia' amministratore delegato di Fincantieri ..."E' con grande dispiacere che ho appreso la notizia della morte di. Con la sua scomparsa l'Italia perde un manager molto competente che ha saputo portare la nostra cantieristica ai vertici mondiali. Ovunque abbia lavorato,ha sempre ...È morto Giuseppe Bono, per vent’anni alla guida di Fincantieri. Aveva 78 anni Calabrese, nato a Pizzoni in provincia di Vibo nel 1944, una laurea in Economia e Commercio ed un’altra recente honoris ca ...È morto all'età di 78 anni l'ex amministratore delegato di Fincantieri Giuseppe Bono: numerosi i messaggi di cordoglio dal mondo della politica ...