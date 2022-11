Android 13 per Xiaomi 12 Pro e OPPO Find N | aggiornamenti di novembre di Samsung

(Di martedì 8 novembre 2022) Traad13 in versione stabile e beta e patch di sicurezza di, oggi ci sono tante novità da raccontare. L'articolo proviene da Tutto

HDblog

L'annuncio di oggi contribuirà ad accelerare la trasformazione digitale di Renault Group, unendo le nostre competenze nel cloud, nell'AI e inoffrire un'esperienza sicura e altamente ......e aggiornamenti continui che sfruttino il sistema operativo automobilisticoe la tecnologia Google Cloud. La partnership poggerà soprattutto sull'acquisizione analisi dei dati utili... Android 13: è tempo di aggiornamenti stabili e nuove beta per i Pixel Mentre l'hardware è il principale punto di forza per la maggior parte dei top di gamma Android, la serie Pixel di Google è definita dal suo software. L'azienda ora prevede di portare un'esperienza ...È partito l'aggiornamento che porta con sé ColorOS 13 e Android 13 per il pieghevole OPPO Find N: ecco tutte le novità.