Addio al compagno-amico Maurizio Ferrini

Stile e Trend Fanpage

Ormai da qualche tempo combatteva con un cancro che non le ha dato scampoa Mimi Parker , storica musicista dei Low. La donna si è spenta all'età di 55 anni, a causa di ...di una vita, ...Articoli più lettia Aaron Carter: il rapper e fratello di Nick Carter dei Backstreet Boys ... l uomo violento da cui allontanarsi, compare in foto con i bambini e il nuovo, da perfetta ... Belén Rodriguez, addio tacchi a spillo: in autunno indossa gli zoccoli (e li porta coi calzettoni) Calciomercato Inter, continuano ad infittirsi le voci in casa nerazzurra relative al suo possibile addio. Scenario a sorpresa.Al suo fianco non c'era solo il compagno ma anche la sorella Cecilia, apparsa raggiante dopo la proposta di nozze di Ignazio Moser. Il dettaglio che non è passato inosservato La showgirl ha detto ...