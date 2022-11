Ucraina | Medvedev | “Minaccia nucleare Kiev a origine operazione speciale”

Lo ha reso noto la compagnia energetica statale, spiegando che sarà coinvolta anche la ... 2022 - 11 - 07 09:00:27: operazione speciale dopo minacce di Kiev sul nucleare La decisione ...© Imagoeocnomica Il rischio di una guerra totale senza vincitori In, con l'annessione alla ... Il vicepresidente del consiglio di sicurezza russo Dmitrijparla di guerra Mondiale se gli ...Medvedev ha dichiarato che il regime di Kiev «è profondamente ... allo scopo di ridurre il rischio di escalation in Ucraina e di mettere in guardia Mosca sull'uso di armi di distruzione di massa, non ...Da “Yankee go home” del Vietnam si è passati a “Kiev arrenditi”. È il declino della civiltà e Alessandro Di Battista sembra fare di tutto per seguirlo.