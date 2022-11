Salute | in libreria “Il codice della longevità sana”

(Di lunedì 7 novembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Possiamo diventare ultracentenari in perfetta forma fisica e mentale? Camillo Ricordi, direttore capo del Diabetes Research Institute e del Centro Trapianti Cellulari dell’Università di Miami, tra i più importanti centri di eccellenza per la cura del diabete e medicina rigenerativa, è convinto di sì. Come e perchè Ricordi lo spiegherà durante l’incontro che si terrà al Salone d’Onore del CONI l’11 novembre alle 11, per la presentazione del bestseller Mondadori: “Il”. “Superare i 100 anni sentendosi giovani: ecco cosa intendo per” spiega l’autore. Invertire l’orologio dell’invecchiamento sfruttando nuove tecniche emergenti, da molecole protettive a cellule staminali, assieme a nutrizione, attività fisica e stile di vita ...

