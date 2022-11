Juve | due big inglesi su Rabiot

(Di lunedì 7 novembre 2022) Adrienpuò lasciare lantus così come è arrivato, a parametro zero: su di lui, evidenzia La Gazzetta dello Sport,...

... quello della Lazio sulla Roma e quello dellasull'Inter dopo iscontri diretti. Nella 13vincono anche Napoli (contro l'Atalanta) e Milan. Ecco la classifica aggiornata (ordinamento della ...Sarannogare bellissime, instadi pieni e davanti a un pubblico speciale, degno di una ... ci faremo trovare pronti' 2022 - 11 - 07 13:46:16 Kita (Nantes): "Affronteremo la, un'istituzione ...I precedenti non sorridono agli azzurri, ma si riferiscono a quasi 30 anni fa. Come gioca, come si è qualificata, come sta andando in campionato: tutto sui ...Juventus-Inter, Kostic fa sognare da autentico traghettatore del successo bianconero, rendendo felice mister Allegri ...