Agenzia ANSA

È finalmente stato pubblicato il 27 ottobre, in Gazzetta Ufficiale Europea , il testo del c.d. Digital Services Act ("DSA"), per la precisione il Regolamento (UE) 2022/2065 "relativo a un mercato ...Ausind si farà promotore nei confronti delle pmi associate a Confindustria Genova di servizi formativi basati sull'esperienza e l'infrastruttura tecnologica dellaAcademy di Leonardo,... Cyber security, accordo Ausind-Leonardo per aiutare pmi - Cronaca Una chiacchierata a tutto campo con il management della società per capire come sta evolvendo l’approccio alla luce delle nuove minacce informatiche ...Il National Cyber Security Center (NCSC) del Regno Unito, l’agenzia governativa che guida la struttura di sicurezza informatica del paese, sta esaminando tutti i dispositivi esposti a Internet ospit ...