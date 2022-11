Una mirabile scoperta godereccia

Leggi su nonewsmagazine

(Di domenica 6 novembre 2022) A due passi dalla metro Moscova, in una via laterale poco trafficata dalle auto, si trova il Cactus Kitchen&Bar. Un nuovo locale che mi ha piacevolmente sorpresa. Arredato con gusto e classe, ben illuminato, i tavolini sono stati predisposti in modo che chi è seduto a consumare le proprie ordinazioni non sia disturbato dal viavai degli altri frequentatori. Sia il piano superiore, quello fronte strada, che il locale sottostante, dispongono del bagno. Degna di nota è la pulizia dei locali, bagni compresi anche durante una serata particolarmente affollata. La sala sottostante è perfetta per coloro che hanno bisogno di maggior privacy, ad esempio per un pranzo di lavoro o per una chiacchierata tranquilla con un’amica. Il personale è gentile, disponibile e molto educato. Il servizio è attento e veloce. Ho provato alcuni piatti quali: Crudo di Salmerino, nessuna nota sgradevole. Il ...