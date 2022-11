Juve | le pagelle di CM | Kostic spazza via l'Inter | Rabiot e Fagioli tanto oltre il gol

(Di domenica 6 novembre 2022)ntus-2-0ntus Szczesny 7: per sua fortuna, i nerazzurri non centrano mai il bersaglio in un primo tempo ricco di occasioni anche...

NEXT GEN - NOVARA FC" 2 " 1 Cronaca,, approfondimenti e interviste sul numero del Corriere di Novara di lunedìAl 60esimo lapareggia con una punizione splendida di Boattin. Al 64esimo altra occasione per ... Tabellino eJuventus (4 - 3 - 3): Peyraud - Magnin 5,5; Lenzini 6 (dal 120' Lundorf s.v.), ...La terza vittoria di fila è quella più importante per la Juventus che, grazie ai gol di Rabiot e Fagioli, batte l'Inter e scavalca proprio i nerazzurri salendo al quinto posto in classifica, a 25 ...L’Inter spreca, la Juventus no e Massimiliano Allegri si gode il sorpasso in classifica. A Torino il primo derby d’Italia della stagione va ai bianconeri, che superano i nerazzurri con il risultato di ...