Auto elettrica | salasso e ingiustizie | quello che la Ue non dice

(Di domenica 6 novembre 2022) Il piano green dell'Unione Europea sembra non indietreggiare nemmeno di fronte l'evidenza. La scorsa settimana la Commissione ha confermato di fatto quella parte che prevede lo stop alla vendita dia benzina e diesel per il 2035: per quella data tutti i veicoli dovranno funzionare esclusivamente ad energia, ma come quell'energia verrà prodotta e a quale prezzo economico e sociale sembra non interessare a palazzo Berlaymont. Eppure qualche fondata preoccupazione c'è, anche a Bruxelles, seppur espressa molto timidamente e con mezze parole, quasi a evitare la granitica convinzione che quel futuro e quelle scadenze siano ineluttabili. Il commissario europeo per il Mercato interno Thierry Breton ad esempio ha fatto presente che il divieto della vendita dia combustibile tradizionale provoca una «gigantesca interruzione» ...