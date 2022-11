Sostituto Kvaratskhelia | Raspadori in pole | idea Elmas ma attenti a Lozano

Leggi su napolipiu

(Di sabato 5 novembre 2022) Luciano Spalletti deve scegliere ildile soluzioni per Atalanta-Napoli. Sostituire uno dei migliori giocatori della rosa non è affatto semplice, sarebbe un po’ come dover rinunciare a Lobotka, anche se nel caso dello slovacco non ci sono sostituti naturali. Mentre per quanto riguarda, il Napoli ha almeno qualche cura al problema. Caratteristiche diverse, ma sicuramente giocatori in grado di poterci stare su quella fascia sinistra e di poter dare il proprio contributo. Perché come ha ricordato Spalletti in conferenza stampa, nel Napoli non ci sono calciatori travestiti da giocatori azzurri, ma tutti hanno le qualità per indossare quella maglia. Ora toccherà a lui scegliere chi schierare al posto di ...