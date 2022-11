Perché nei panini ci sono i cetriolini? La risposta dello studio stupisce

Leggi su chenews

(Di sabato 5 novembre 2022) Ipresenti in moltissimi. Un ingrediente che non piace a molti- Cosa che porta a chiedersi come mai ci siano. Unoha dato ladefinitiva. Uno degli ingredienti che troviamo nei. Ormai, questidavvero un classico anche se nonpropriamente amati. Infatti,tante le persone che tendono ad eliminarli. Lasciandoli sul fondo della confezione per poi cestinarli. Per tale ragione, tanti si chiedonoin molte versioni loro siano presenti. Fonte foto: Adobe StockLa scienza è sempre attenta a qualsiasi situazione. In questo caso, la psicologia si è mossa in direzione della comprensione a tale ...