Orietta Berti | «Il vero fascino nella vita è l' età»

(Di sabato 5 novembre 2022) Un prodigio della natura. Una cantante tradizionale che surfa sulla modernità. Una matusa, antenata dei boomer, che intrattiene rapper e influencer. Voce e umore squillanti, ladiè sempre sull’otto volante. Ci sono i concerti, la promozione del nuovo cofanetto di sei cd (La miaè un film - 55 anni di musica), il libro di ricette in arrivo da Feltrinelli, le ospitate… Al Grande Fratello Vip, dove ne succedono di ogni, non s’è scomposta un attimo. Signora, quand’era bambina cosa le dava da mangiare sua madre? Lasagne, cappelletti, tortelli di zucca, gnocco fritto... la cucina emiliana. Nelle giornate di nebbia, la nonna mi metteva nel caffè un po’ di vino rosso al posto del latte perché diceva che teneva lontana la tosse. A volte, in classe, mi addormentavo sul banco vicino ...