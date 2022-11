Manifestazione per la Pace | le voci in piazza a Roma

In diretta da Roma, le immagini dellala Pace indetta ...Lo ha detto il presidente di M5s Giuseppe Conte, arrivando allala pace di Roma. La nostra posizione è nota' sul tema delle armi a Kiev, 'l'Ucraina è ormai armata di tutto punto , ...1' di lettura 05/11/2022 - Un invito a sostenere la manifestazione per la pace (5 novembre) a Roma contro le guerre, le armi nucleari e per ottenere subito veri negoziati, arriva dal presidente della ...La piazza si sta riempiendo e alle 13 partirà il corteo che arriverà a piazza San Giovanni. "Conte, Conte, Conte". Arriva a piazza Esedra con l’abbraccio della folla il leader del M5S Giuseppe Conte, ...