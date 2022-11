Manifestazione per la pace a Roma | attese oltre 100mila persone | ecco il programma completo e le personalità presenti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 5 novembre 2022) Sonocentomiladomani aper laper lapromossa da centinaia di organizzazioni della società civile, che chiedono il cessate il fuoco, un negoziato multilaterale e il disarmo nucleare. L’appuntamento è per le 12 in Piazza della Repubblica; da lì si snoderà il corteo che arriverà in piazza San Giovanni in Laterano, dove alle 14,30 verranno presentate le richieste dei promotori della. Dalle 15 sono previsti gli interventi dal palco. Prenderanno la parola il fondatore della comunità di Sant’Egidio, Andrea Riccardi, don Luigi Ciotti per “Libera”, il segretario nazionale della Cgil, Maurizio Landini, il presidente dell’Anpi, Gian Franco Pagliarulo, Flavio Lotti della “Tavola per la” e poi ...