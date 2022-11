Maltempo | strade dissestate dall’ondata di acqua e fango | i provvedimenti

Leggi su anteprima24

(Di sabato 5 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Anche se piove ancora, migliorano le condizioni meteorologiche nella Valle dell’Irno e nei centri dell’Agro nocerino dove il violento nubifragio di ieri ha provocato danni e disagi. Al momento con gli alvei dei fiumi ritornati su livelli normali, il problema principale riguarda ripristino della viabilità. A Mercato San Severino, la Protezione Civile consiglia di evitare il transito in Via Faraldo, all’ altezza del sottopasso, per strada dissestata in più punti. In alternativa è possibile percorrere le varianti secondarie. A Roccapiemonte, il sindaco Carmine Pagano ha emesso un’ordinanza che impone il divieto di transito per tutti i tipi di veicoli in via della Fratellanza, a partire dall’intersezione con via dei Duchi Ravaschieri fino alla rotonda che include via Starza e via Caracciolo. Il dispositivo si è reso necessario dopo gli ...