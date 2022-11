Due piazze per la pace ma su armi a Ucraina restano le distanze

(Di sabato 5 novembre 2022) (Adnkronos) – Dueper chiedere la. La giornata delle manifestazioni per l’vede le opposizioni schierate in città diverse, Roma e Milano, e una serie di sfumature sul percorso da seguire per ottenere una tregua, che viene invocata da tutti. Sullo sfondo, al di là delle polemiche politiche che comunque si intrecciano, è il tema del sesto invio dia Kiev che resta il nervo scoperto del fronte progressista schierato per la. Carlo Calenda e Matteo Renzi monopolizzano l’appuntamento all’Arco dellaa Milano. Enrico Letta, Giuseppe Conte e gli altri partiti progressisti, senza bandiere, sfilano a Roma ma non insieme. A scaldare l’atmosfera ci ha pensa sin dal mattino il leader di Azione, che mette subito le cose in chiaro: “A Roma una manifestazione ...

Dopo il convegno che soltantosettimane fa ha visto non solo il papa ma anche capi di Stato ...nostro grido è più forte del fragore delle bombe e sarà più forte se arriverà anche in altred'...Reputata naturalmente importante, per la rivalità tra lee per la striscia aperta di tre vittorie di fila che alla Continassa si vorrebbe prolungare. Ma ridimensionata nel più ampio ...La manifestazione è per il popolo ucraino ma gli organizzatori parlano soprattutto dell’altra iniziativa, quella di Roma. E non riescono a non attaccare Giuseppe Conte. La parola pace Viene citata po ...Roma, 5 nov. (Adnkronos) - Due piazze per chiedere la pace. La giornata delle manifestazioni per l'Ucraina vede le opposizioni schierate in città diverse, Roma e Milano, e una serie di sfumature sul..