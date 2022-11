Cremonese | Alvini | 'Meriteremmo di più | prendiamo troppi gol facilmente Milan? Saremo all'altezza'

6,5: Un po' per scelta, ma forse un po' più per necessità, mette in campo un'ottimache a Salerno ha costruito molto, ha giocato con grande intensità e ha meritato il pareggio(3 - 4 - 2 - 1): Carnesecchi, Aiwu, Lochoshvili, Hendry, Sernicola, Meitè (35' st ... Allenatore:. Arbitro : Marchetti di Ostia Lido Reti : nel pt 3' Piatek, 12' Okereke, 38' Coulibaly; ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Salernitana-Cremonese 2-2, le dichiarazioni di Massimiliano Alvini: "Squadra dal carattere enorme, ma prendiamo troppi gol" ...